7-летняя девочка отправила свое резюме в компанию Google

7-летняя британка Хлоя Бриджуотер начала планировать свое карьерное будущее и написала письмо "боссу Google

Девочка решила что пора задуматься о своей карьере в Google, когда увидела на фотоснимках офисы Google с креслами-мешками. Отец Хлои рассказывал ей о корпорации Google, о том, чем она занимается и о ее технологиях.

"Дорогой босс Гугла! Меня зовут Хлоя, и когда я подрасту, то собираюсь работать в компании Google. Ну, если конечно не осуществлю другую свою мечту и не устроюсь на шоколадную фабрику. Еще мне бы хотелось стать олимпийской чемпионкой по плаванию (которым я усиленно занимаюсь уже сейчас), но, думаю, что одно другому не мешает. Я обожаю компьютер и всевозможные высокотехнологичные штуки вроде роботов, которых мне регулярно покупает папа. В общем, готовьтесь там к моему приходу", — пишет Хлоя.

Ответ не заставил себя долго ждать. Генеральный директор корпорации Сундара Пичаи пообещал ждать Хлою, пока та закончит школу.

"Большое спасибо за письмо. Это очень классно, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и я надеюсь, что ты будешь продолжать изучать технологии. Если ты будешь усердно трудиться и следовать своим мечтам, то сможешь достичь чего угодно — хоть работы в Google, хоть олимпийского чемпионства. Буду ждать, пока ты закончишь школу и пришлешь нам резюме", — написал девочке Пичаи.

Глава Google завершил письмо пожеланием всего хорошего семье девочки.

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twitter: Andy Bridgewater

