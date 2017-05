71-летняя мировая звезда вышла на сцену почти обнажённой

Певица Шер в 71 год удивила зрителей откровенным нарядом

Американская певица Шер выступила на престижной американской премии Billboard Music Awards. 71-летняя артистка поразила зрителей шоу своими откровенными нарядами.

Артистка вышла на сцену в купальнике телесного цвета, украшенном множеством блёсток и стразов. Издалека казалось, что свои хиты Шер поёт практически обнаженной. К началу второй музыкальной композиции певица переоделась в чёрный полупрозрачный обтягивающий комбинезон.а позже переоделась чулки с высокими каблуками и куртку-косуху.

За время своего выступления певица исполнила композиции Believe и If I Could Turn Back Time. Стоит отметить, что на церемонии Шер получила награду в номинации "Icon Award" ("Икона"). Статуэтку ей вручила певица Гвен Стефани.