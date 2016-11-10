70-летию Великой Победы посвящается: Петербургские памятники Победы. Часть пятая. Город-крепость

В День прорыва блокады Ленинграда канал Piter.TV публикует фильм из серии, посвященной юбилею победы в Великой Отечественной войне "70-летию Великой победы посвящается: Петербургские памятники победы". На этот раз мы расскажем, как ленинградцы готовили город к уличным боям. Как жили под постоянными бомбежками и артобстрелами. Как подвалы домов, переоборудованные в бомбоубежища, стали вторым домом для жителей блокадного города. О том, как Ленинград стал городом-крепостью.

В конце лета 1941 года враг вплотную подошел к Ленинграду. Никто из жителей не хотел сдавать город, но готовились ко всему. К обороне каждой улицы, каждого дома. До сих пор во дворах и на улицах города стоят крепкие бетонные ДОТы, ставшие сегодня памятниками Победы. Но после того, как кольцо блокады сомкнулось, строительного материала для ДОТов в городе не было. Баррикады и оборонительные противотанковые линии обороны возводили из всего, что можно было использовать. Строительство оборонительных линий в черте города в самую холодную зиму 1941-1942 годов замедлилось, но не прекратилось.

Немцы не стали с ходу штурмовать город. Враг решил взять Ленинград измором. При этом артиллерия противника продолжала бомбить город по часам. Люди находили спасение в подвалах собственных домов. С одной стороны, Советский Союз был не готов к внезапному нападению Германии. С другой стороны еще в 30-ые годы население в обязательном порядке обучали основам военного дела. Нормы ГТО сдавали с 13 лет. Кроме того, почти в каждом доме обустроили бомбоубежища.

Бомбоубежища были обустроены не только в подвалах жилых домов. От регулярных обстрелов людей спасали и главные музеи города. В укрытии Эрмитажа собирались искусствоведы, архитекторы и профессора Университета. Под землей приходилось проводить по семь-восемь часов. Было страшно. Но люди продолжали трудиться: работали над диссертациями, говорили о живописи и поэзии, читали открытые лекции. Даже в таких условиях оставаясь ленинградцами. Не случайно на одной из стен бомбоубежища Эрмитажа архитектор Александр Никольский написал знаменитые последние слова Архимеда Noli turbare circulos meos! – "Не трогай мои чертежи!".

Сегодня в подвалах, которые в блокаду использовались под бомбоубежища, находятся служебные помещения, магазины, клубы. Некоторые укрытия в запустении. В бывшем бомбоубежище Исаакиевского собора работает выставка, посвященная истории защитного сооружения. Многие из них модернизированы и подготовлены к новой, еще более беспощадной войне. Эти мрачные помещения тоже стали памятниками Победы– свидетелями той страшной и героической эпохи.

Видео: канал Piter.TV

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