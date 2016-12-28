700 французских учеников выстроились в живой коридор ради легендарного физрука

После 38 лет работы учителем физкультуры во французском Кот-Д'Оре Алан Доннат покинул свой преподавательский пост со всеми почестями

На видео видно, как в последний день работы французского педагога по физической культуре 700 учеников приветствовали учителя, сформировав почётный караул.

Внезапные авации и аплодисменты сначала ввергли учителя в шоковое состояние, а затем, растрогавшись и осознав ситуацию, он прошёл сквозь коридор из учеников. "Я увидел всех учащихся колледжа, выстроенных в огромную линию и подумал: что делать? Продолжать двигаться вперёд или вернуться? Я встретил взгляды детей, которые плакали, и мне пришлось расплакаться тоже" — поразился Алан.



Видео: YouTube, France Bleu