700 французских учеников выстроились в живой коридор ради легендарного физрука

На видео видно, как в последний день работы французского педагога по физической культуре 700 учеников приветствовали учителя, сформировав почётный караул.
Внезапные авации и аплодисменты сначала ввергли учителя в шоковое состояние, а затем, растрогавшись и осознав ситуацию, он прошёл сквозь коридор из учеников. "Я увидел всех учащихся колледжа, выстроенных в огромную линию и подумал: что делать? Продолжать двигаться вперёд или вернуться? Я встретил взгляды детей, которые плакали, и мне пришлось расплакаться тоже" — поразился Алан.
Видео: YouTube, France Bleu
Видео: YouTube, France Bleu