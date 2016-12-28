Пятилетний малыш проломил голову о батарею, прыгая на раскладушке

Мальчика поместили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом затылочной кости.

Детская забава закончилась серьезными травмами и больничной койкой прямо перед Новым годом. Трагедия произошла в квартире на проспекте Солидарности. Пятилетний ребенок прыгал на раскладушке. Неожиданно он отпружинил в сторону и ударился о батарею. Скорая доставила малыша в Детскую больницу №5 во вторник, 27 декабря.

Врачи приняли решение о госпитализации ребенка. От удара у него появилась черепно-мозговая травма, а также перелом затылочной кости, сообщает Life78. Сейчас малыш находится на лечении в отделении нейрохирургии. В общем же его состояние было средней степени тяжести.

Правоохранительные органы забираются в ситуации. Семья в поле зрения законников никогда не попадала и на учете в органах опеки не состоит. Невинная забава ребенка привела к волнениям в праздники.

В последнее время число несчастных случаев с детьми выросло. Например, во вторник всех шокировало, что на Комендантском двухлетняя девочка обварилась кипятком из кастрюли. Оказалось, что кипяток девочка на себя пролила во время ингаляции.