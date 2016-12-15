В среду на Кронштадтском путепроводе полностью закроют трамвайное движение

На Кронштадтском путепроводе продолжается капитальный ремонт. Из-за этого в среду, 5 июля, на нем полностью перекроют трамвайное движение.

Работы по капительному ремонту Кронштадтского путепровода продолжаются. Как и ограничения движения трамваев из-за этого. На этот раз вагоны полностью прекратят курсировать по путепроводу в среду, 5 июля. К счастью, это временная мера. И действовать она будет только один день с десяти утра до трех часов дня.

Из-за этого изменятся маршруты следования некоторых трамваев. Например, 52-ой трамвай будет следовать от железнодорожной станции "Сосновая Поляна" до Трамвайного парка №8.

60-ый трамвай будет ходить от Ленинградского электромеханического завода по Петергофскому шоссе, улицам Десантников и Маршала Казакова до Трамвайного парка №8.