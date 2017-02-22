4-месячный малыш прославился в сети, станцевав под Майкла Джексона

Видеоролик "Когда дома только парни" взорвал Интернет

Ролик с маленьким танцором Майлсом Баллардом напирает популярность в Сети. Автором видео является папа малыша – Адам Баллард. Мужчина выложил на YouTube ролик, который назвал «Когда дома только парни». На видео четырехмесячный малыш станцевал c папиной помощью под композицию Майкла Джексона. Малыш с успехом исполнил знаменитую «лунную походку».

«Когда мы одни дома с сыном Майлсом, находим «творческие» способы, чтобы скоротать время», - поясняет Адам Баллард. Видео собрало около миллиона просмотров на YouTube.

В прошлом Адам – актер. Сейчас он предпочитает сидеть дома и заниматься детьми, пока жена занимается своей карьерой. Помимо Майлса у Адама еще есть двухлетняя дочь Зоуи. Также мужчина занимается фитнесом и снимает для своего блога различные видеоролики. Но прославил его не спорт, а сын. Адам выложил на YouTube ролик, который назвал «Когда дома только парни».

Видео:

YouTube:Adam Ballard