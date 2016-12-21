400 человек подключились к поискам пропавшего вчера шестилетнего ребёнка

Их действия координируются профессиональной поисковой группой спасателей. Поиски ребёнка с собаками не дали результатов из-за слишком суровых погодных условий. По такому морозу поиск с четвероногими спасателями может занимать не более часа.
На настоящий момент определена площадь поиска: от дома где жил ребенок вдоль берега реки метров 600 по течению до плотины. Спасатели МЧС работают, используя мощные прожекторы. Уже сейчас, по утру, планируется подключение к поисковой операции водолазов.
"Людей хватает на месте. Выезжать пока не нужно. Те, кто на месте — подробнее вас прокоординируют чуть позже. Основная же задача с разных берегов реки проверить вниз по течению", — сообщают волонтеры в паблике "Моя Гатчина" ВКонтакте.
Напомним, что вчера, 7 января 2017 года в социальных сетях появилось сообщение от родителей пропавшего ребёнка. В нём говорилось о том, что в районе 11 часов шестилетний Егор вышел во двор собственного дома погулять с собакой по адресу: город Коммунар, улица Бумажников, дом 5. Через десять минут отец семейства вышел во двор и обнаружил там сидящую рядом с подъездом собаку, но мальчика нигде не было.
Видео: VK, Дима Гущин / Город Коммунар Гатчинского района
Напомним, что вчера, 7 января 2017 года в социальных сетях появилось сообщение от родителей пропавшего ребёнка. В нём говорилось о том, что в районе 11 часов шестилетний Егор вышел во двор собственного дома погулять с собакой по адресу: город Коммунар, улица Бумажников, дом 5. Через десять минут отец семейства вышел во двор и обнаружил там сидящую рядом с подъездом собаку, но мальчика нигде не было.
Видео: VK, Дима Гущин / Город Коммунар Гатчинского района