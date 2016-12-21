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400 человек подключились к поискам пропавшего вчера шестилетнего ребёнка

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Около 12 часов ночи вчера, 7 января на берегу реки Ижора в двухстах метрах от дома пропавшего шестилетнего мальчика Егора Антонова в городе Коммунар собралась группа волонтёров приблизительно из 400 человек

Их действия координируются профессиональной поисковой группой спасателей. Поиски ребёнка с собаками не дали результатов из-за слишком суровых погодных условий. По такому морозу поиск с четвероногими спасателями может занимать не более часа.

На настоящий момент определена площадь поиска: от дома где жил ребенок вдоль берега реки метров 600 по течению до плотины. Спасатели МЧС работают, используя мощные прожекторы. Уже сейчас, по утру, планируется подключение к поисковой операции водолазов.
 
 
"Людей хватает на месте. Выезжать пока не нужно. Те, кто на месте  — подробнее вас прокоординируют чуть позже. Основная же задача с разных берегов реки проверить вниз по течению", — сообщают волонтеры в паблике "Моя Гатчина" ВКонтакте.

Напомним, что вчера, 7 января 2017 года в социальных сетях появилось сообщение от родителей пропавшего ребёнка. В нём говорилось о том, что в районе 11 часов шестилетний Егор вышел во двор собственного дома погулять с собакой по адресу: город Коммунар, улица Бумажников, дом 5. Через десять минут отец семейства вышел во двор и обнаружил там сидящую рядом с подъездом собаку, но мальчика нигде не было.

Видео: VK, Дима Гущин / Город Коммунар Гатчинского района
Теги: бумажников , гатчина , егор антонов , коммунар , моя гатчина
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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