400 человек подключились к поискам пропавшего вчера шестилетнего ребёнка

Около 12 часов ночи вчера, 7 января на берегу реки Ижора в двухстах метрах от дома пропавшего шестилетнего мальчика Егора Антонова в городе Коммунар собралась группа волонтёров приблизительно из 400 человек

Их действия координируются профессиональной поисковой группой спасателей. Поиски ребёнка с собаками не дали результатов из-за слишком суровых погодных условий. По такому морозу поиск с четвероногими спасателями может занимать не более часа.



На настоящий момент определена площадь поиска: от дома где жил ребенок вдоль берега реки метров 600 по течению до плотины. Спасатели МЧС работают, используя мощные прожекторы. Уже сейчас, по утру, планируется подключение к поисковой операции водолазов.