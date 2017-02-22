В Петербурге третьеклассник угодил в больницу с сотрясением, ударившись о перила в школе

В детскую больницу №5 доставили ребенка, у которого обнаружили травмы головы. По словам родительницы, ее сын пострадал в школе, ударившись о перила перед первым уроком в школе.

Во вторник, 21 февраля, около девяти вечера в Детскую больницу имени Филатова привезли девятилетнего ребенка. Пострадавшего забрали из квартиры на Дальневосточном проспекте. У мальчика обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадину на правом виске.

Мама ребенка раскрыла тайну травмы. По ее словам, мальчик ударился перед уроками в одной из школ на Октябрьской набережной. Третьеклассник бежал по лестнице, споткнулся и ударился о перила.

Сейчас проводится проверка, и устанавливаются подробности инцидента. Мальчик в состоянии средней тяжести находится на лечении в больнице.

На этой неделе гимназисту в Пушкине раскроили череп из ревности. 16-летний подросток избил младшего ровесника из девочки. Пострадавший в больнице, врачи оказывают ему помощь. Следователи разбираются в инциденте, опрашивая друзей участников потасовки.