В Петербурге третьеклассник угодил в больницу с сотрясением, ударившись о перила в школе

Во вторник, 21 февраля, около девяти вечера в Детскую больницу имени Филатова привезли девятилетнего ребенка. Пострадавшего забрали из квартиры на Дальневосточном проспекте. У мальчика обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадину на правом виске.
Мама ребенка раскрыла тайну травмы. По ее словам, мальчик ударился перед уроками в одной из школ на Октябрьской набережной. Третьеклассник бежал по лестнице, споткнулся и ударился о перила.
Сейчас проводится проверка, и устанавливаются подробности инцидента. Мальчик в состоянии средней тяжести находится на лечении в больнице.
На этой неделе гимназисту в Пушкине раскроили череп из ревности. 16-летний подросток избил младшего ровесника из девочки. Пострадавший в больнице, врачи оказывают ему помощь. Следователи разбираются в инциденте, опрашивая друзей участников потасовки.