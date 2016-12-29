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38-летняя женщина нашла свою грудную дочь погибшей

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Накануне в съемной квартире в Калининском районе погибла четырехмесячная девочка

 Накануне 38-летняя женщина, жительница Ломоносова, которая снимает квартиру на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга, обнаружила свою четырехмесячную дочку мертвой. Как сообщается, произошло это в среду, 28 декабря 2016 года, около пяти часов вечера.

Женщина позвонила в скорую помощь, однако прибывшая бригада медиков уже ничем не могла помочь ребенку. Врачи констатировали смерть девочки. Тело ребенка забрали в морг для установления более точных причин ее смерти – признаков насильственной смерти на теле умершей девочки не обнаружено.

Отмечается, что девочка не дожила нескольких дней до четырехмесячного возраста.

Видео: архив

Теги: петербург , проверка после смерти ребенка , смерть , смерть грудного ребенка , смерть ребенка
Категории: Новости СПб Происшествия

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