38-летняя женщина нашла свою грудную дочь погибшей

Накануне в съемной квартире в Калининском районе погибла четырехмесячная девочка

Накануне 38-летняя женщина, жительница Ломоносова, которая снимает квартиру на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга, обнаружила свою четырехмесячную дочку мертвой. Как сообщается, произошло это в среду, 28 декабря 2016 года, около пяти часов вечера.

Женщина позвонила в скорую помощь, однако прибывшая бригада медиков уже ничем не могла помочь ребенку. Врачи констатировали смерть девочки. Тело ребенка забрали в морг для установления более точных причин ее смерти – признаков насильственной смерти на теле умершей девочки не обнаружено.

Отмечается, что девочка не дожила нескольких дней до четырехмесячного возраста.

Видео: архив