Видео жесткого ДТП: иномарка протаранила дерево в Волгограде

Автоледи не справилась с управление и врезалась в дерево. Машину смяло от удара, а женщина вылетела из салона и погибла на месте

Сегодня утром, 3 марта, на трассе в Волгограде произошла смертельная авария. Женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела за пределы дороги, протаранив дерево. Жуткое ДТП случилось около 9 часов 15 минут на Электролесовской улице в Советском районе. Очевидцы автокатастрофы незамедлительно вызвали спасательные службы. Также им удалось запечатлеть последствия страшной аварии.

На кадрах можно заметить, что легковушку от удара буквально смяло. Предположительно, 36-летняя женщина ехала на большой скорости, затем в какой-то момент ее автомобиль занесло, и он угодил в дерево. После столкновения, водитель вылетела из салона. Прибывшие спасатели диагностировали у пострадавшей тяжелые повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.

В данный момент правоохранители устанавливают причины ДТП. Известно, что у погибшей осталась дочь, учащаяся 9 класса. Также стражи порядка выяснили, что автоледи не раз попадала в аварии, ей было выписано 11 штрафов за превышение скорости, и она имела 6-летний стаж вождения.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Уфы: автоледи сбила на зебре пенсионерку. Виновница аварии прокатила на капоте своего автомобиля пожилую женщину несколько метров.

Видео: youtube, videov1ru

Фотографии: МВД по региону