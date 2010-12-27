Полтавченко вручил 30 многодетным семьям ключи от новых квартир в Невском районе

В Смольном прошла торжественная церемония. На которой губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил ключи от квартир 30 многодетным семьям.

В среду, 7 июня, в Смольном состоялась торжество по случаю вручения документов на жилье 30 многодетным семьям. Раздавал ключи от квартир губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Все квартиры, которые получили семьи с тремя и более детьми, расположены в невском районе в новых домах на Дальневосточном проспекте и улице Еремеева. Губернатор отметил, что некоторый из собравшихся будут часто встречаться, так как они теперь будут соседями.

С 2011 года многодетные семьи получают квартиры в приоритетном порядке. За четыре годы 2788 семей улучшили свои жилищные условия. Кроме того, с 2011 по 2015 года 1,1 тысячи многодетных пар получили субсидии и соцвыплаты в рамках программы помощи.

За 2016 год 790 семей с тремя и более детьми получили новые квартиры, а в этом году планируют осчастливить еще 690 семей. На 1 июня 2017 года на жилищном учете в Петербурге состоят три тысячи многодетных семей.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга