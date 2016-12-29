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2 человека пострадало ночью на Софийской улице в результате эффектного ДТП

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Сегодня утром, 4 февраля 2017 года стало известно про ДТП, произошедшее этой ночью в районе дома №55 на Софийской улице

Изестно, что в аварии пострадало два человека. Данный инцидент произошёл минувшей ночью в районе дома №55, когда машина марки "Опель-Астра" налетела на ограждение. В итоге неудачного манёвра автомобиль перевернулся на крышу.
 
На место аварии в ближайшее время подъехала "Скорая помощь", в результате чего водитель и пассажир иномарки госпитализированы в НИИ им. Джанелидзе. Сообщается, что к настоящему моменту один из них находится в удовлетворительном состоянии, второй жк пребывает в хирургическом отделении с травмами.
 
Примечателен тот факт, что и водитель, и пассажир на момент аварии находились в алкогольном опьянении, сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Видео: Piter.TV
Теги: дом 55 , нии джанелидзе , опель астра , пострадали два человека , софийская улица
Категории: Новости СПб Лента новостей Новости России ДТП Происшествия

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