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В Петербург не пустили 27 тон Бразильского окорочка
Сегодня, 13:27
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Shdaria
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В Петербург не пустили 27 тон Бразильского окорочка

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Бразильское куриное мясо оказалось без необходимых документов, за что груз был задержан.

 На контрольном ветеринарном пункте "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" не пустили окорочка из Бразилии. 27 тонн куриного мяса оказались без документов. 

Специалисты территориального Управления Россельхознадзора осмотрели две партии куриного мяса и установили, что не хватает необходимых документов на окорочка из Бразилии для ввоза их в Петербург. Инспекторы обнаружили, что информация, которая подтверждает факт выдачи ветеринарного свидетельства на груз, отсутствует.

Данный груз задержан и находится в ожидании получения подтверждения об оформлении импортных ветеринарных сертификатов от государственной службы Бразилии.

Теги: бразилия , бразильские окорочка , контрольный ветеренарный пункт , куриное мясо , новости спб , окорочка , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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