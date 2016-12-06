В Петербург не пустили 27 тон Бразильского окорочка

Бразильское куриное мясо оказалось без необходимых документов, за что груз был задержан.

На контрольном ветеринарном пункте "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" не пустили окорочка из Бразилии. 27 тонн куриного мяса оказались без документов.

Специалисты территориального Управления Россельхознадзора осмотрели две партии куриного мяса и установили, что не хватает необходимых документов на окорочка из Бразилии для ввоза их в Петербург. Инспекторы обнаружили, что информация, которая подтверждает факт выдачи ветеринарного свидетельства на груз, отсутствует.

Данный груз задержан и находится в ожидании получения подтверждения об оформлении импортных ветеринарных сертификатов от государственной службы Бразилии.