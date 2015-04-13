26-летний сын убил свою мать кипятком из чайника

Сегодня, 25 декабря стало известно о страшном преступлении, которое произошло ещё 11 декабря 2016 года. Убийцу наконец-то удалось задержать

Сотрудниками УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга был задержан мужчина, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — как сообщают Невские Новости.

Страшное происшествие случилось ещё 11 декабря 2016 года. Тогда на Малый проспект по срочному вызову выехал автомобиль Скорой помощи, чтобы забрать из одной из квартир 52-летнюю женщину. У пострадавшей были множественные ожоги, не совместимые с жизнью. Врачи боролись за её жизнь 2 дня, но в итоге женщина скончалась.

Стражи порядка на основании статьи 91 УПК РФ задержали 26-летнего сына умершей. Как оказалось, мужчина поссорился с родственницей и в ходе конфликта вылил на мать кипящую воду из чайника. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.



Видео: Piter.TV

