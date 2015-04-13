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26-летний сын убил свою мать кипятком из чайника

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Сегодня, 25 декабря стало известно о страшном преступлении, которое произошло ещё 11 декабря 2016 года. Убийцу наконец-то удалось задержать

Сотрудниками УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга был задержан мужчина, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — как сообщают Невские Новости. 

Страшное происшествие случилось ещё 11 декабря 2016 года. Тогда на Малый проспект по срочному вызову выехал автомобиль Скорой помощи, чтобы забрать из одной из квартир 52-летнюю женщину. У пострадавшей были множественные ожоги, не совместимые с жизнью. Врачи боролись за её жизнь 2 дня, но в итоге женщина скончалась.
 
Стражи порядка на основании статьи 91 УПК РФ задержали 26-летнего сына умершей. Как оказалось, мужчина поссорился с родственницей и в ходе конфликта вылил на мать кипящую воду из чайника. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.TV
 
Теги: кипяток из чайника , малый проспект , облил кипятком мать , убил облив кипятком
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия

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