Актриса фильмов для взрослых из Тюмени написала автобиографическую книгу "123 секрета порнозвезды"

На создание книги актрису подтолкнули поклонники

Любовь Бушуева, которая известна своим поклонникам под ником Лола Тейлор, издала автобиографическую книгу, в которой делится секретами киноиндустрии для взрослых.

Бушуева сообщает, что на создание книги подтолкнули ее поклонники, которые все время задают одни и те же вопросы. И чтобы не отвечать бесконечное количество раз на эти вопросы она и взялась за перо. В книге автор раскрывает причины, по которым она оказалась в порноиндустрии, раскрывает секреты и мифы бизнеса фильмов для категории "18+".

24-летняя актриса очень гордится тем, что она сама купила себе квартиру в Москве, автомобиль.

Фото и видео: Instagram/Lola_taylor