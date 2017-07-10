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Актриса фильмов для взрослых из Тюмени написала автобиографическую книгу "123 секрета порнозвезды"

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На создание книги актрису подтолкнули поклонники

 Любовь Бушуева, которая известна своим поклонникам под ником Лола Тейлор, издала автобиографическую книгу, в которой делится секретами киноиндустрии для взрослых.

Бушуева сообщает, что на создание книги подтолкнули ее поклонники, которые все время задают одни и те же вопросы. И чтобы не отвечать бесконечное количество раз на эти вопросы она и взялась за перо. В книге автор раскрывает причины, по которым она оказалась в порноиндустрии, раскрывает секреты и мифы бизнеса фильмов для категории "18+".

24-летняя актриса очень гордится тем, что она сама купила себе квартиру в Москве, автомобиль. 

 

Фото и видео: Instagram/Lola_taylor

Теги: видео , новости регионов , фильмы для взрослых
Категории: Общество Новости России Культура Лента новостей

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