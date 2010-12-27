В Петербурге задержан стрелок, который обстреливает иномарки для настроения

В Санкт-Петербурге задержан 28-летний хулиган, который обстрелял иномарку в Приморском районе. Цель обстрела - поднятие настроения.

В Петербурге задержан молодой человек, который обстреливал иномарку в Приморском районе.

ГУ МВД по городу рассказывает, что 17 мая в полицию поступило сообщение от 59-летней женщины. Она рассказала, что неизвестный мужчина разбил все стекла ее машины. Автомобиль был припаркован у дома 24 корпус 2 на Серебристом бульваре.

Подозреваемый в преступление был задержан 28-летний мужчина. "Он изобличен в том, что днем того же дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна свой квартиры несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в припаркованный под окнами автомобиль", - рассказали сотрудники полиции.

Подозреваемый пояснил свой поступок тем, что расстрел машины устроил для поднятия настроения.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.