Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 14:46
0
Nutshell
494
Код вставки плеера

21-летний "пикапер" попадёт за решётку за развращение 13-летней нимфетки в социальной сети "Вконтакте"

0
 
 

Сегодня, 21 января 2017 года стало известно о задержании и меронаказании молодого человека, который на протяжение недели совращал к половой связи и прочим развратным действиям 13-летнюю школьницу посредством переписки в социальной сети

Кто кого совращал — достоверно ещё неизвестно. Однако, как сообщает мать 13-летней школьницы из Стрельны, неизвестный преступник приставал к её дочери в соцсети "Вконтакте". Из доказательств — переписка двух молодых людей, где со стороны мужчины были призывы к половой связи. Однако, оказывала ли девушка сопротивление и старалась ли прекратить эти вульгарные приставания — остаётся под знаком вопроса.
 
Полицейские смогли найти подозреваемого: им оказался 21-летний житель Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статьям 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия).

Видео: Piter.TV
 
Теги: вконтакте , нимфетка , пикапер , стрельна , школьница
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Криминальные происшествия Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5