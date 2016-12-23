21-летний "пикапер" попадёт за решётку за развращение 13-летней нимфетки в социальной сети "Вконтакте"

Кто кого совращал — достоверно ещё неизвестно. Однако, как сообщает мать 13-летней школьницы из Стрельны, неизвестный преступник приставал к её дочери в соцсети "Вконтакте". Из доказательств — переписка двух молодых людей, где со стороны мужчины были призывы к половой связи. Однако, оказывала ли девушка сопротивление и старалась ли прекратить эти вульгарные приставания — остаётся под знаком вопроса.

Полицейские смогли найти подозреваемого: им оказался 21-летний житель Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статьям 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия).



Видео: Piter.TV