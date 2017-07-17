Пассажиры более 20 тысяч раз использовали карту "Подорожник - Тройка" в Петербурге

В петербургской подземке более 20 тысяч поездок оплатили кобрендинговой картой "Подорожник - Тройка".

С начала действия объединенных электронных проездных двух столиц им воспользовались более 20 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

Поездки можно оплачивать картами "Подорожник - Тройка" и "Тройка - Подорожник". Первым вариантом в Петербурге платят гораздо чаще – более 19,7 тысяч раз. Все остальное приходится на московский вариант кобрендинговых карт.

Объединенные транспортные карты Москвы и Петербурга поступили в продажу 2 июня. "Подорожник - Тройка" и "Тройка - Подорожник" очень быстро разошлись из касс. Одним из таких проездных можно оплачивать и пополнять счет в метрополитене обеих столиц.