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Не доброе утро: 20 человек эвакуировали из-за пожара девятиэтажки
Сегодня, 10:46
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Shdaria
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Не доброе утро: 20 человек эвакуировали из-за пожара девятиэтажки

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В Петербурге эвакуировали 20 человек из-за квартирного пожара на Обручевых.

 В Петербурге утром 19 июня произошел пожар в девятиэтажке Калининского района. Двадцать жителей дома не могли попасть в свои квартиры более часа из-за сильного задымления.

ГУ МЧС по Петербургу сообщает, информация о пожаре в доме №8 по улице Обручевых поступила в полицию в начале седьмого утра. На место происшествия выехали три пожарных расчёта

Жильцы дома поделились в соцсетях подробностями пожара. Они рассказали, что дым заполнил весь лестничный пролет я первого по девятый этаж, кроме того, перекрыли весь двор. 

По данным ведомства известно, выгорели 13 квадратных метров обстановки одной из комнат двухкомнатной квартиры. Пожарные закончили свою работу в половине седьмого утра.

 

Фото: "Вонтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: новости спб , петербург , пожар , пожар спб , происшествия спб , эвакуировали
Категории: Новости СПб Лента новостей

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