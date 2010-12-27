Не доброе утро: 20 человек эвакуировали из-за пожара девятиэтажки

В Петербурге эвакуировали 20 человек из-за квартирного пожара на Обручевых.

В Петербурге утром 19 июня произошел пожар в девятиэтажке Калининского района. Двадцать жителей дома не могли попасть в свои квартиры более часа из-за сильного задымления.

ГУ МЧС по Петербургу сообщает, информация о пожаре в доме №8 по улице Обручевых поступила в полицию в начале седьмого утра. На место происшествия выехали три пожарных расчёта

Жильцы дома поделились в соцсетях подробностями пожара. Они рассказали, что дым заполнил весь лестничный пролет я первого по девятый этаж, кроме того, перекрыли весь двор.

По данным ведомства известно, выгорели 13 квадратных метров обстановки одной из комнат двухкомнатной квартиры. Пожарные закончили свою работу в половине седьмого утра.

Фото: "Вонтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"