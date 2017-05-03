Жесткое видео из Пензы: трассу не поделили легковушка и мотоцикл

На Луначарского столкнулись два транспортных средства. В результате серьезной аварии пострадала 18-летняя пассажирка мотоцикла.

В минувший вторник, 2 мая, в Пензе дорогу не поделили "ВАЗ-2114" и мотоцикл "Кавасаки". Инцидент произошел около 18 часов 45 минут на Луначарского. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные служба. Кроме того, последствия страшной аварии удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, один из участников дорожного движения не справился с управлением и допустил столкновение. На кадрах можно заметить, что от удара пассажирку мотоцикла отбросило на несколько метров.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что 53-летний водитель отечественного автомобиля не пострадал, 26-летний мотоциклист отделался легкими повреждениями, а вот 18-летнюю пассажирку двухколесного средства пришлось госпитализировать.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Москвы: фура раздавила легковушку. В жуткой аварии погибли три человека.



Видео: группа вконтакте "Пенза live"