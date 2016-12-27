Воронежские девушки избили парня, а затем угнали его "десятку"

Поругавшись с молодым человеком, дамочка решила ему отомстить: вместе с подругой она сначала чуть не убила парня, а после украла его машину.

В минувшее воскресенье, 19 февраля, около девяти часов вечера в Воронеже на улице Туполева 17-летняя девушка она поссорилась с молодым человеком. В отместку ему, она решила вместе с подругой избить парня. Дамочка стала показывать свой буйный характер и начала толкаться, нарываясь на драку. В ответ воронежец поспешил сбежать с места происшествия. Однако он забыл ключи от машины в замке зажигания, и тогда у девушки созрел новый план: уроженка Острогожского района надумала угнать его ВАЗ-2110.

На следующий день, 20-летний воронежец обратился за помощью в правоохранительные органы с просьбой разыскать его автомобиль. Спустя некоторое время, правоохранители обнаружили отечественную машину в сугробе на Ростовской. Также они задержали злоумышленниц.

В данный момент, на 17-летнюю девушку заведено уголовное дело. Ее подруга проходит в качестве свидетельницы.

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Видео: youtube, z неизвестный