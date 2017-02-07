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Автобус задавил 16-летнюю девушку в Приморском районе

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На Белоостровской под колеса автобуса угодила девочка-подросток. Водитель не успел затормозить при виде внезапно появившегося пешехода.

Сегодня днем, 7 февраля, напротив БЦ "Авантаж" в Приморском районе Северной столицы автобус задавил пешехода. Инцидент произошел около 16:40 на Белоостровской, 17. Предположительно, 16-летняя девушка хотела пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Она выбежала на дорогу и угодила под колеса движущегося автобуса. Вероятно, управлявший общественным транспортом 26-летний молодой человек просто не успел затормозить, увидев на трассе пешехода. К тому же, на пути не было никаких предупреждающих знаков.

Очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали спасательные службы. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у пострадавшей различные травмы средней тяжести. Молодую девушку госпитализировали в больницу. Потерпевшей оказана вся необходимая медицинская помощь. В данный момент она находится под присмотром врачей. По какой причине произошло ДТП, предстоит выяснить правоохранителям. В настоящее время устанавливают детали аварии, которая чуть не стала трагедией.

Ранее мы сообщали, что в Ломоносове на большой скорости легковушка впечаталась в столб.

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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