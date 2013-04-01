15-летнюю девочку госпитализировали после удара мячом на уроке

Во время игры в спортзале школьницу в голову ударил пущенный мяч

Накануне днем, 21 декабря 2016 года, с урока физкультуры в петербургской средней школе, расположенной на Шлиссельбургском шоссе, госпитализировали 15-летнюю школьницу.

Как сообщается, девочка пострадала во время спортивной игры на уроке, в ее голову попал пущенный другим учеником мяч. Девочку госпитализировали с травмами головы, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, мать ребенка сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что не планирует обращаться с заявлением в полицию, и что претензий ни к кому не имеет. Однако полицейские все равно инициировали доследственную проверку.

Видео: архив