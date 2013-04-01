15-летняя школьница рассказала об изнасиловании спустя полтора года

Девочка смогла рассказать о пережитом только через долгое время

В Волхове 14-летняя школьница рассказала инспектору по делам несовершеннолетних о том, что полтора года назад в Петербурге, в квартире на улице Марата, ее изнасиловал молодой мужчина 1994 года рождения.

Девочка сумела рассказать о пережитом только спустя полтора года. По ее словам, семиклассницу изнасиловал малознакомый молодой человек.

Материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Инспектор пообещал ребенку, что за преступление насильника ожидает возмездие.

Видео: архив