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Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Вчера, 9:42
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Moulin_
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15-летняя школьница рассказала об изнасиловании спустя полтора года

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Девочка смогла рассказать о пережитом только через долгое время

В Волхове 14-летняя школьница рассказала инспектору по делам несовершеннолетних о том, что полтора года назад в Петербурге, в квартире на улице Марата, ее изнасиловал молодой мужчина 1994 года рождения.

Девочка сумела рассказать о пережитом только спустя полтора года. По ее словам, семиклассницу изнасиловал малознакомый молодой человек.

Материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Инспектор пообещал ребенку, что за преступление насильника ожидает возмездие.

Видео: архив

Теги: возраст согласия , волхов , изнасилование , петербург , улица марата
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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    Вчера
    15:24
    Щербин Игорь Ответить

    Админу.
    Вы оставляете комменты только те, что соответствует вашим представлениям?
    Или все же даете высказаться?

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