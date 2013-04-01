15-летняя школьница рассказала об изнасиловании спустя полтора года

В Волхове 14-летняя школьница рассказала инспектору по делам несовершеннолетних о том, что полтора года назад в Петербурге, в квартире на улице Марата, ее изнасиловал молодой мужчина 1994 года рождения.
Девочка сумела рассказать о пережитом только спустя полтора года. По ее словам, семиклассницу изнасиловал малознакомый молодой человек.
Материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Инспектор пообещал ребенку, что за преступление насильника ожидает возмездие.
Видео: архив
Админу.
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