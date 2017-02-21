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15-летний подросток, стрелявший в инструктора, найден мертвым

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Во время занятий по стрельбе подросток целенаправленно выстрелил в своего инструктора и скрылся. Позднее его нашли мертвым.

Фото: из свободных источников

Страшное происшествие случилось накануне вечером, 20 февраля, в стрелковом клубе, расположенном по Измайловскому проезду в городе Москве.

Инструктор во время занятия объяснял подростку, как сделать правильно выстрел. После чего молодой человек взял оружие и выстрелил по мишени, а затем развернулся к инструктору и практически в упор сделал выстрел в мужчину. И сразу сбежал с места преступления. Мужчина остался жив, но получил серьезное ранение.

Следственным комитетом России по Москве было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Велись розыскные мероприятия, в ходе которых и было обнаружено тело стрелявшего подростка с признаками насильственной смерти. Как сообщают СМИ, по предварительным данным юноша покончил с собой. 

Мужчину - инструктора прооперировали в институте имени Склифосовского, за его жизнь и здоровье борются медики. 

Расследование этого дела продолжается.

Видео: Piter.TV

 

Фото: из свободных источников

Теги: москва , огнестрел , подросток , стрелок , суицид
Категории: Новости России Криминальные происшествия

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