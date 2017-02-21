15-летний подросток, стрелявший в инструктора, найден мертвым

Фото: из свободных источников
Страшное происшествие случилось накануне вечером, 20 февраля, в стрелковом клубе, расположенном по Измайловскому проезду в городе Москве.
Инструктор во время занятия объяснял подростку, как сделать правильно выстрел. После чего молодой человек взял оружие и выстрелил по мишени, а затем развернулся к инструктору и практически в упор сделал выстрел в мужчину. И сразу сбежал с места преступления. Мужчина остался жив, но получил серьезное ранение.
Следственным комитетом России по Москве было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Велись розыскные мероприятия, в ходе которых и было обнаружено тело стрелявшего подростка с признаками насильственной смерти. Как сообщают СМИ, по предварительным данным юноша покончил с собой.
Мужчину - инструктора прооперировали в институте имени Склифосовского, за его жизнь и здоровье борются медики.
Расследование этого дела продолжается.
Видео: Piter.TV
Фото: из свободных источников