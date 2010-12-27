15-летний подросток госпитализирован с острым отравлением этанолом

Мальчик-подросток выпил больше, чем его организм мог усвоить

Вечером четверга, 29 июня 2017 года, на проспекте Энгельса в Петербурге подобрали подростка в невменяемом состоянии. Мальчика госпитализировали на вызванной скорой в одну из городских больниц, и там выяснилось, что ребенок пьян.

Врачи диагностировали у шестнадцатилетнего мальчика "острое пероральное отравление этанолом", то есть подросток попросту перепил. По предварительным данным, его жизни ничто не угрожает. Сейчас он находится в больнице, состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Фото: архив