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14-летнюю ученицу Школы искусств подозревают в краже

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Против несовершеннолетней школьницы возбуждено уголовное дело

В середине января 2017 года в Петербурге задержали несовершеннолетнюю школьницу-подростка за преступление, предположительно, совершенное месяцем ранее. Ученицу Школы искусств подозревают в краже смартфона.

Школьницу, четырнадцатилетнюю девочку, задержали. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде. По версии следствия, в декабре 2016 года она похитила у мужчины смартфон стоимостью 12 000 рублей. 

Произошел инцидент в помещении Школы искусств на Витебском проспекте. Ведется следствие.

Видео: архив

Теги: кража , петербург , подозрение в краже , уголовное дело , уголовное дело в отношении несовершеннолетней
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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