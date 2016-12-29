14-летнюю ученицу Школы искусств подозревают в краже

Против несовершеннолетней школьницы возбуждено уголовное дело

В середине января 2017 года в Петербурге задержали несовершеннолетнюю школьницу-подростка за преступление, предположительно, совершенное месяцем ранее. Ученицу Школы искусств подозревают в краже смартфона.

Школьницу, четырнадцатилетнюю девочку, задержали. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде. По версии следствия, в декабре 2016 года она похитила у мужчины смартфон стоимостью 12 000 рублей.

Произошел инцидент в помещении Школы искусств на Витебском проспекте. Ведется следствие.

Видео: архив