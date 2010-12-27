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13-летняя русская девочка торговала своим телом в Испании
Сегодня, 18:17
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Ustsova
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13-летняя русская девочка торговала своим телом в Испании

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Мать школьницы разрешила дочери заниматься проституцией. Девочка спала за деньги со взрослыми мужчинами, чтобы прокормить семью.

Недавно в Испании арестовали 59-летнего педофила, который платил 13-летней русской девочке за интимную связь. На протяжении длительного времени он вступал со школьницей в сексуальные отношения, за которые расплачивался алкоголем, табаком, едой или наличными в размере 15 – 20 евро. Кроме того, девочка-подросток подрабатывала уборщицей за 5 евро в кафе. Владелец забегаловки также был задержан за нарушение трудового законодательства, однако сейчас его отпустили до решения суда.

Известно, что мать школьницы разрешила дочери заниматься проституцией. У девочки есть девятилетний сводный брат, поэтому школьница была вынуждена устроить на работу, чтобы прокормить семью. Мать девочки также ответит за бездействие перед судом. В данный момент выясняют детали случившегося. Девочку и ее брата поместили в местый колледж.

Ранее мы сообщали, что голая Ольга Бузова вновь эпатирует публику.

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Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

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