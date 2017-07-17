12-летняя школьница ушла из дома после конфликта с матерью

Во Всеволожском районе разыскивают 12-летнюю девочку

Во Всеволожском районе Петербурга разыскивают школьницу, которая ушла из дома после семейного конфликта. Как сообщается, 12-летняя девочка-подросток, посаженная под домашний арест, вышла в магазин за мороженым и не вернулась. Произошло это утром в субботу, 15 июля 2017 года.

В полицию обратилась мать девочки, которая рассказала, что вечером пятницы школьница вернулась домой с прогулки позже положенного. Из-за этого мать и бабушка ее наказали и велели сидеть дома. Утром в субботу, 15 июля, девочка сказала, что выйдет в магазин за мороженым, но дома после этого ее больше не видели.

Приметы девочки: выглядит немного старше своих лет, на вид ей 13-14 лет, рост 165 см, светлые волосы, короткая стрижка, глаза серые. Была одета: черная кофта с капюшоном, черные лосины, кроссовки бледно-розовые, черный рюкзак.

Проводятся поисковые мероприятия, опрашиваются лица из круга ее общения. Предположительно несовершеннолетняя может находиться у кого-либо из друзей. Живет девочка с мамой и бабушкой на Заозерной улице в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области.