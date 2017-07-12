Детям в возрасте с 7 до 12 лет разрешили ездить без детских кресел на заднем сиденье автомобиля

Сегодня, 12 июля, вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях.

С сегодняшнего дня детям в возрасте от 7 до 12 лет разрешено ездить на заднем сиденье легкового автомобиля без специального детского удерживающего автокресла, пристегиваясь обычным ремнем безопасности. Послабления вызваны тем, что часто дети бывают слишком рослыми, чтобы помещаться в таком кресле. А также тем, что во многих автомобилях ремни безопасности регулируются по росту. Но специалисты рекомендуют всеже отдавать предпочтение детским автокреслам, так как те оборудованы защитными подголовниками и боковой защитой.

Если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье ему по-прежнему необходимо находиться в автокресле. Не изменились требования к перевозке самых маленьких пассажиров (до 7 лет) — им разрешается путешествовать только в автокреслах. Также детей до 12 лет нельзя усаживать на заднее сиденье мотоцикла.

Видео: YouTube