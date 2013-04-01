11-летняя девочка получила тяжелое отравление из-за невнимательности родителей

Ребенок делал ингаляцию препаратом для расширения бронхов слишком долго и госпитализирован с передозировкой

По предварительной информации, ЧП произошло в доме на улице Олеко Дундича. Девочка делала ингаляцию с применением препарата для расширения бронхов, но родители, по предварительным данным, забыли о времени и ингаляция выполнялась слишком долго. В результате длительного действия препарата, ребенок получил сильную передозировку. Родители вызвали «Скорую помощь», девочку экстренно госпитализировали в детскую горбольницу №5 доставили 11-летнюю девочку. Она остается в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка.

Ранее на проспекте Мориса Тореза ребенок отравился камфорным маслом, которое ему дала мать, перепутавшая масло с микстурой. Четырехлетний мальчик госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Днем ранее ребенок в возрасте одного года отравился таблетками от гипертонии.

Видео: Piter.tv