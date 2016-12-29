Первым мероприятием на "Зенит-Арене" станет бесплатное мотошоу

На 11 февраля этого года запланировали первое массовое мероприятие на стадионе "Зенит-Арена". На бесплатное мотошоу смогут прийти 10 тысяч зрителей.

Городские власти ершили необычным способом протестировать навигацию, пропускную способность стадиона на Крестовском. В этом им помогут горожане, которых 11 февраля приглашают на бесплатное мотошоу. Это также будет первое массовое мероприятие для "Зенит-Арены". Зрители помогут оценить заполняемость трибун и выезд с парковки стадиона.

Кроме того, планируют запустить лотки с продажей сувениров и точки общепита. Это также поможет оценить готовность арены к большим спортивным мероприятиям.

Чтобы попасть на стадион нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Правда пока что эта возможность закрыта. Организаторы призывают людей войти в историю и стать первым посетителем стадиона.

До конца февраля на Крестовском пройдет еще одно масштабное мероприятие. На этот раз на стадион хотят запустить 30 тысяч человек.

Недавно в сети появилось видео, на котором в чаше стадиона "Зенит-Арена" прокатились мотоциклисты. Скорее всего, это была одна из первых репетиций грядущего мотошоу.

Видео: Instagram / spblecer