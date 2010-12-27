На 10-ой Советской асфальт провалился под машиной из-за разлива трубы

Из-за прорыва трубы в районе дома на 10-ой Советской образовалась лужа. Вода вымыла грунт, который обильно покрыл тротуар и проезжую часть.

Второе за день коммунальное ЧП произошло в Центральной районе Северной столицы. Ближе к вечеру несанкционированный ручей появился из-под земли в районе дома 20 на 10-ой Советской улице. Очевидцы публикуют в сети фотографии с места события. на одной из них видно, что под припаркованной машиной провалился асфальт. Сам автомобиль од землю не ушел, но и уехать не сможет: огромная яма обраовалась в промежутке между задними и передними колесами.

Видимо, во время испытаний теплосетей прорвало трубу. Ранее Piter.tv писал, что в Центральном районе Петербурга будет небезопасно из-за испытаний теплосетей. Вода трубопровода резво полилась на тротуар и проезжую часть. При этом поток вымыл грунт и разнес его по всей улице.

На месте уже работают специалисты Теплосети. Опасную зону огородили лентой. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за инцидента на улице ограничили дорожное движение. Активно идет локализация проблемы.

Это уже второе ЧП с разливом воды. Несколькими часами ранее на Караванной у Дома кино вода залила проезжую часть.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург