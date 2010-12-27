Десять тонн зараженных сербских нектаринов привезли в Петербург

Из Европы в Северную столицу прибыла партия испорченных фруктов. Вредителем оказалась личинка Восточной плодожорки.

Недавно стало известно, что в Петербург из Сербии прибыла партия зараженных нектаринов. Свыше 9, 8 тонн фруктов отправлены "на карантин".

В настоящее время они содержатся на складе временного хранения ООО "Корунд-Терминал".

Специалисты предполагают, что партия заражена живой личинкой восточной плодожорки. Образцы уже отправлены на экспертизу.

В ближайшем будущем предстоит обеззараживание фруктов методом фумигации. По всей видимости, партия будет подвержена воздействию ядовитого для вредителей пара или газа.

В июне Piter.TV сообщал, что в Петербурге под колесами трактора уничтожили 6 тонн санкционных фруктов и овощей. Во время проверки в некоторых образцах продуктов были найдены опасные вредители – живые имаго трипса и личинки томатной моли.