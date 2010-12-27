10 июля вступили в силу изменения при регистрации транспортных средств

Внесенные поправки существенно облегчат регистрацию автомобилей

Сегодня, 10 июля, вступили в силу изменения в правила регистрации транспортных средств, которое существенно упростят процедуру.

Теперь на учет можно будет поставить транспортные средства с трудночитаемыми идентификационными номерами, в результате естественного износа, коррозии или ремонта. При возможности идентификации таких транспортных средств другими способами, такие средства можно будет зарегистрировать.

Также закрепляется возможность повторной постановки на учет транспортных средств, после устранения причин, по которым регистрация была аннулирована.

Изменен и перечень обязательных документов для регистрации автомототранспортных средств: из него исключили полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

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