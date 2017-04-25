Видео из Новой Зеландии: 101-летняя старушка пробежала стометровку

Женщина преодолела дистанцию за 74 секунды и одержала победу в соревнованиях.

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в сети появилась любопытная запись: пожилая жительница Индии, Ман Каур, пробежала 100 метров за 1 минуту и 14 секунд. Это отличный результат, если учесть, что спортсменке уже 101 год. Данный инцидент произошел на Всемирных играх ветеранов спорта в Новой Зеландии.

На кадрах можно заметить, что старушка спокойно преодолевает за столь короткое время приличное расстояние. Естественно, женщина одержала победу в забеге. Впрочем, Ман оказалась единственной в категории "Старше 100 лет".

После состязаний Каур сообщила, что бегом начала заниматься в 93 года и, несмотря на преклонный возраст, останавливаться на достигнутом спортивная женщина не собирается.

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Видео: твиттер, Wɐʎuǝ Qnǝpןǝʎ