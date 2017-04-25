Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 11:33
0
Ustsova
665
Код вставки плеера

Видео из Новой Зеландии: 101-летняя старушка пробежала стометровку

0
 
 

Женщина преодолела дистанцию за 74 секунды и одержала победу в соревнованиях.

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в сети появилась любопытная запись: пожилая жительница Индии, Ман Каур, пробежала 100 метров за 1 минуту и 14 секунд. Это отличный результат, если учесть, что спортсменке уже 101 год. Данный инцидент произошел на Всемирных играх ветеранов спорта в Новой Зеландии.

На кадрах можно заметить, что старушка спокойно преодолевает за столь короткое время приличное расстояние. Естественно, женщина одержала победу в забеге. Впрочем, Ман оказалась единственной в категории "Старше 100 лет".

После состязаний Каур сообщила, что бегом начала заниматься в 93 года и, несмотря на преклонный возраст, останавливаться на достигнутом спортивная женщина не собирается.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Китая: детеныш панды легонько укусил посетительницу зоопарка.
 

Видео: твиттер, Wɐʎuǝ Qnǝpןǝʎ

Теги: 101 летняя женщина пробежала 100 метро , забег старушки , мировые новости , мировые новости с видео , новости индии , спортивная старость
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5